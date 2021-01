Prende il reddito di cittadinanza, ma spaccia per arrotondare: arrestato un 46enne di Grugliasco

Era uno dei beneficiari del Reddito di cittadinanza, ma evidentemente voleva arrotondare e così si era dato allo spaccio. Un uomo di 46 anni è stato sorpreso dagli agenti del Commissariato San Secondo, che dopo alcune indagini sono risaliti a lui in qualità di pusher in un giro di droga sul territorio.

I poliziotti, coadiuvati da pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine e da Unità Cinofile, lo hanno fermato mentre si trovava in auto in corso Rosselli. Alla richiesta dei documenti gli agenti intuiscono che quello che anno di fronte è il fratello di un individuo già arrestato lo scorso 19 dicembre per essere stato trovato in possesso di 800 grammi di hashish. L’autovettura dell’uomo, risultato avere precedenti di Polizia per detenzione di sostanza stupefacente, è stata sottoposta a controllo e la perquisizione estesa alla sua abitazione, a Grugliasco, dove grazie al supporto di Naik, cane antidroga, sono stati rinvenuti quasi 26 grammi di hashish.

Sempre nell’ambito dello stesso controllo è stata ispezionata l’abitazione di un altro cinquantacinquenne, risultato avere contatti con i due fratelli circa la loro attività delittuosa. Nella camera da letto, nel primo cassetto di un comodino, all’interno di un borsello, sono stati trovati circa 140 grammi di hashish in panetti, uno e mezzo nello specifico. Sempre nel comodino sono stati trovati 4050 euro in contanti e un bilancino di precisione mentre in cucina è stato rinvenuto un coltello con tracce di sostanza stupefacente.