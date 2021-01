Il comitato Priorità alla Scuola organizza flash mob in piazza Castello

Il comitato Priorità alla Scuola organizza un flash mob a Torin o per le ore 15 di domani, sabato 9 gennaio , per chiedere l'apertura di tutte le scuole in presenza e in sicurezza .

Come già annunciato nei giorni scorsi, continuano le mobilitazioni in tutta Italia, organizzate da studenti, insegnanti e genitori del comitato Priorità alla Scuola per chiedere l’apertura in presenza e in sicurezza di tutte le scuole. Il Comitato chiede lo screening sanitario completo della comunità scolastica (docenti, ATA, studenti) e per quanto riguarda le scuola superiori, chiuse da quasi un anno, chiede il rientro a scuola in tempi brevi e in sicurezza. Auspica che la riapertura in presenza favorisca l’accoglienza e il recupero scolastico degli studenti fortemente penalizzati dal punto di vista didattico e psicologico a causa della Didattica a Distanza.