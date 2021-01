Ancora violenza al pronto soccorso: denunciata una coppia al pronto soccorso del Maria Vittoria

Ancora un episodio di violenza all'interno di un pronto soccorso. E' successo al Maria Vittoria , il giorno dell'Epifania, dove il personale sanitario ha chiesto l'intervento della polizia per porre fine al comportamento di una coppia di italiani - 46 e 44 anni - che si trovava al triage, in attesa di essere visitata.

I due improvvisamente hanno iniziato a dare in escandescenze. L’uomo ha alzato la voce con gli infermieri e ha iniziato a minacciarli. L'addetto alla vigilanza ha invitato l'uomo a calmarsi, ma questo non ha fatto altro che scatenare la reazione anche della donna, che gli si è avventata addosso colpendolo con alcuni pugni alla schiena, oltre ad afferrargli con forza un polso, causandogli una distorsione.



Gesti che non placano la rabbia ei due, che si accaniscono anche contro le sedie del triage e poi staccano tutti i fili dei computer dell’accettazione. Arrivano così i poliziotti, che fermano i due e permettono di riattivare le attività del Pronto Soccorso. Dagli accertamenti emergono numerosi precedenti a carico della coppia. Entrambi sono stati denunciati per violenza e minaccia, interruzione di pubblico servizio e danneggiamento.