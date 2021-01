Ladri nella scuola Vivaldi e Murialdo: blitz notturno per svaligiare i distributori di cibi e bevande [FOTO e VIDEO]

Mancavano pochi minuti all'una di notte quando alcuni malintenzionati che si erano introdotti all'interno della scuola media “Vivaldi e Murialdo” di via Casteldelfino sono finiti in manette.

Sul posto, infatti, dopo una segnalazione di un residente che si era insospettivo, i poliziotti hanno visto un "palo" che con ampi gesti diceva ai complici di darsi alla fuga. Tre, in particolare, sono scappati: due uomini e una donna, in direzione via Breglio. La prima a essere raggiunta e arrestata è la donna, italiana di 39 anni, fermata all'interno di un cortile. Un 35enne rumeno viene invece bloccato poco dopo in via Saorgio.





Tornati all'interno dell'istituto gli agenti hanno scoperto che i ladri erano riusciti a entrare nella scuola spaccando una finestra e si erano accaniti contro i distributori automatici di cibi e bevande del primo piano, rubando le monete al loro interno.