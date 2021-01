Processo naufragio Valentino e Valentina, sentiti i testimoni della difesa

È ripreso questa mattina, al 'Palagiustizia' di Torino, il processo per il naufragio ai Murazzi del Po dei battelli 'Valentino' e 'Valentina' durante la piena del 25 novembre 2016.

In aula sono stati ascoltati due testimoni della difesa. Un volontario della Protezione Civile che ha raccontato della piena e della massa di detriti presenti nel fiume e un ingegnere della Gtt, l'azienda che gestiva i due battelli, che ha illustrato il sistemi di protezione utilizzati per le imbarcazioni: gli anelli dove erano ancorate erano state rinnovate e potenziate due anni prima.

Per la Procura invece il sistema di ancoraggio non era adeguato. Secondo il pm Vincenzo Pacileo già nel 2010 il Politecnico aveva elaborato un sistema di ancoraggio mobile che non venne realizzato, ma che avrebbe resistito alla piena. I

ll processo, che vede imputati quattro dirigenti della Gtt per violazione del Codice della Navigazione, riprenderà con la prossima udienza il 13 gennaio.