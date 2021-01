A Mirafiori Nord la "Spesa SOSpesa" riempie il carrello delle famiglie in difficoltà

E’ partita anche a Mirafiori Nord la “Spesa SOSpesa”, una delle azioni previste dal progetto Quartieri Solidali realizzato da Cascina Roccafranca e Fondazione Mirafiori con il contributo della Circoscrizione 2 e la collaborazione delle parrocchie del quartiere.

Non solo un gesto di generosità nei confronti delle famiglie più bisognose in questo difficile momento storico, ma anche un aiuto concreto al commercio di prossimità.

Ecco come funziona. Il cittadino che lo desidera può donare una minima quantità di denaro al commerciante aderente, o anche solo lasciare il resto al momento dell'acquisto. Una volta raggiunta la cifra stabilita, i volontari del progetto procederanno a “fare la spesa”, comprando, con la somma versata, prodotti da distribuire alle famiglie beneficiarie attraverso canali già esistenti, come i centro d'ascolto parrocchiali.

Ci si rivolge in particolare a famiglie con bambini, anziani soli, persone in stato di fragilità segnalati dai servizi sociali del Comune o dalle realtà caritatevoli e associative del quartiere. Gli esercizi commerciali individuati in questa prima fase sono principalmente piccoli negozi di alimentari, panetterie, macellerie, farmacie e cartolerie.

Proprio in questi giorni, gli operatori di Cascina Roccafranca stanno raccogliendo nuove adesioni. Sul sito www.cascinaroccafranca.it è possibile consultare l'elenco sempre aggiornato dei negozi che finora hanno accolto positivamente l'iniziativa.

L'attività è in corso anche a Mirafiori Sud.