Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 1.575 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 162 dopo test antigenico), pari all’8,4 % dei 18.677 tamponi eseguiti, di cui 7.304 antigenici. Dei 1575 nuovi casi gli asintomatici sono 661, pari al 42%

Il totale dei casi positivi diventa quindi 210.027, 109.650 in provincia di Torino.

I ricoverati in terapia scendono a 172 (-4 rispetto a ieri), quelli non in terapia intensiva a 2689 (-68 rispetto a ieri).