A Moncalieri si sfoglia il "libro sospeso" per i piccoli pazienti del Santa Croce

La solidarietà, per fortuna, non va in vacanza e a cavallo dell'inizio del nuovo anno a Moncalieri è nata l'iniziativa "libro sospeso", dedicato ai piccoli pazienti ricoverati nel reparto di pediatria dell'ospedale Santa Croce.

Un’iniziativa di solidarietà a cui tutti possono partecipare acquistando e donando un libro presso una delle librerie che aderiscono all’iniziativa: L'Arco Nuovo (centro storico) Mondadori Point (45 esimo Nord), Mondadori Book Store (Iperstore). Si tratta di un progetto già sperimentato a livello nazionale, arrivato a Moncalieri grazie all'impegno dell'associazione Casa Zoe.

Chi acquista un libro per bambini lo lascia nella libreria, verrà poi consegnato ai piccoli degenti dell'ospedale. Sono già una ventina i volumi raccolti in pochi giorni, per regalare un sorriso a chi è costretto in ospedale non solo per il Covid.