Consegnava cocaina e marijuana a domicilio, arrestato a Chieri corriere della droga

L’uomo è stato fermato durante un normale controllo su strada e trovato in possesso di 50 grammi di cocaina, 800 euro, un telefono cellulare e un mazzo di chiavi di un appartamento a Castelnuovo Don Bosco , sempre nell'Astigiano, in uso alla sorella della sua convivente. Alla domanda su che cosa ci facesse con le chiavi della cognata, l’uomo non ha saputo rispondere.

Nell'abitazione, i carabinieri hanno quindi trovato un borsone contenente 5 kg di marijuana suddivisi in pacchetti da 500 grammi, 633 grammi della stessa sostanza nascosti in sei posti diversi della casa, 265 grammi di hashish, una macchina sottovuoto per alimenti, utilizzata verosimilmente per il confezionamento dei sacchetti con lo stupefacente, e un altro telefono cellulare.

Anche la padrona di casa, una 26enne, è stata arrestata per detenzione di droga