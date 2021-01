Discarica abusiva con vasca da bagno, rabbia in via Pirano: “Le foto trappole vengano utilizzate anche qui”

Una discarica abusiva , con tanto di vasca da bagno. E’ quanto denunciato dai residenti di via Pirano e dall’associazione Giustizia & Sicurezza.

"Diversi cittadini ci hanno segnalato ed abbiamo constatato con sopralluogo che in via Pirano, al civico 15/17 è ormai da tempo nata una vera e propria discarica abusiva: i residenti lamentano da mesi il versamento di rifiuti all'interno e all'esterno del proprio giardino condominiale” spiegano dall’associazione. La situazione è reale e non è cambiata nemmeno dopo l'innalzamento di una cancellata che avrebbe dovuto fare da deterrente.