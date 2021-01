Cimiteri, archiviazione per Lo Russo e altri due ex assessori

Sono state archiviate le posizioni di tre ex assessori del Comune di Torino all'epoca della giunta Fassino che erano stati indagati in un procedimento su una somma (un milione di euro) che Palazzo Civico aveva incassato da Afc, la società controllata che gestisce i servizi cimiteriali, come extra canone.

Gli assessori sono Stefano Lo Russo (Urbanistica) Gianguido Passoni (Bilancio) e Giuliana Tedesco (Partecipate). I fatti sono relativi al 2015. Il fascicolo era stato aperto per falso ideologico. A ottobre il pm aveva chiesto l'archiviazione, che è stata accolta dal tribunale il 22 dicembre ed è stata notificata questa mattina ai legali degli ex assessori del centrosinistra.