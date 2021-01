Fulmine a ciel sereno nel mondo della ricerca torinese: il Csp in liquidazione, 18 posti di lavoro a rischio

Un fulmine a ciel sereno, nel mondo della ricerca di Torino. Una delle caratteristiche che da sempre il territorio si pone come fiore all'occhiello, ma che rischia di perdere un pezzo importante. Proprio nelle scorse ore, infatti, è stato comunicato ai lavoratori la messa in liquidazione del CSP-Innovazione delle Ict, ovvero l'erede di quel progetto nato nel 1988 come consorzio tra l'Unione Industriale di Torino e alcuni enti locali per fornire ricerche e calcoli sofisticati su supercomputer.

L'ufficialità è arrivata attraverso una videoconferenza intorno all'ora di pranzo tra i dipendenti (poco meno di una ventina, di cui 13 tecnici di elevata professionalità) e il referente di CSP, accompagnato dall'avvocato dell'azienda. Sembra dunque avviarsi a una triste conclusione il cammino che - dopo l'avvio verso la fine degli anni Ottanta - nel 1998 aveva visto il consorzio trasformarsi in un Centro di eccellenza per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di tecnologie avanzate informatiche e telematiche, allargando la collaborazione anche a Università e Politecnico e dando vita a laboratori per il trasferimento tecnologico verso le imprese.