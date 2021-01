La Circoscrizione 7 pensa alla bella stagione che verrà con due bandi

L'estate e la primavera 2021 sembrano ancora lontane ma, in attesa di capire meglio gli sviluppi della pandemia in corso, la Circoscrizione 7 ha deciso di portarsi avanti sulla bella stagione con due bandi che puntano a rendere ancora più ricca l'offerta di iniziative sui territori di Aurora, Vanchiglia, Sassi e Madonna del Pilone.

Il primo riguarda eventi culturali da sostenere nel periodo compreso tra i mesi di maggio e settembre: tra i requisiti principali, da segnalare il coinvolgimento di diversi luoghi della Circoscrizione, anche distanti tra loro, e lo scarico sull'ente proponente dei procedimenti amministrativi delle pratiche burocratiche e dei costi relativi ai permessi necessari. Lo stesso ente dovrà occuparsi anche dell'attivazione delle procedure necessarie per la somministrazione di cibi e bevande nelle aree destinate agli spettacoli.

Il secondo è invece rivolto ad associazioni, comitati ed enti no profit per la proposta di attività ludico-ricreative dedicate a bambini di età compresa tra i 6 e i 14 anni. L'iniziativa, ribattezzata 'Cogli l'estate', ha l'obiettivo di “dare senso al tempo libero creando occasioni diurne e residenziali” e “semplificare la vita alle famiglie e ai genitori che possono incontrare difficoltà organizzative”. Per l'occasione, la Circoscrizione 7 metterà gratuitamente a disposizione diversi impianti sportivi tra cui le piscine Cecchi e Colletta, le palestre Cecchi, Guastalla e Cadore, il bocciodromo Crescenzio e il campo da calcio a 11 Colletta.