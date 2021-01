Giro di vite contro furti e rapine: in manette tre persone nel giro di poche ore

Giro di vite da parte dei carabinieri contro i furti e le rapine a Torino e provincia. In particolare, solo nelle ultime ore, a finire in manette sono state tre persone: due rapinatori e un ladro.

Uno straniero di 20 anni alcuni giorni fa aveva strattonato e gettato a terra una donna per rubarle il cellulare mentre si trovava vicino a una fermata del bus. Sul momento l’uomo è riuscito a dileguarsi, ma pochi giorni dopo il malvivente è stato riconosciuto per strada dalla vittima che ha immediatamente chiamato il 112. Subito sono scattate le indagini che hanno in breve fatto scattare le manette ai polsi del giovane.