Elezioni comunali, i partiti di sinistra: "Ascoltiamo la città. Salizzoni? Accogliamo con favore la sua candidatura"

"Per Torino deve essere il momento dell'ascolto e della generosità, non delle chiusure identitarie. Come forze politiche di sinistra abbiamo accolto con grande favore la disponibilità di Mauro Salizzoni, vice presidente del Consiglio regionale, già capolista delle liste del Partito Democratico, a candidarsi a Sindaco della nostra città, per noi non conta la sua appartenenza ma la forza che la sua candidatura possiede. La forza di creare consenso, passione, e mobilitazione, innanzitutto", è il commento di Marco Grimaldi, capogruppo di Liberi Uguali Verdi in Regione, Matteo Cantamessa, Articolo Uno Torino, Elena Chinaglia, Sinistra Italiana Torino e Francesca Druetti, Possibile Torino, in merito alle candidature per il centro-sinistra a Sindaco di Torino.

"L'ordine delle nostre priorità deve perseguire alcuni obbiettivi prioritari che colpiscano povertà ed esclusione sociale, inquinamento e riscaldamento climatico, desertificazione economica e culturale. Il rilancio, possibile e necessario, dovrà essere ispirato al principio di uguaglianza sostanziale espresso dall'articolo 3 della nostra Costituzione. È il principio che muove l'impegno di molte e di molti – da soli o organizzati in associazioni, gruppi, movimenti o realtà professionali e sindacali – che non hanno mai smesso, nemmeno in un periodo così drammatico, di darsi da fare. Sono tutte quelle persone a cui la candidatura di Salizzoni offre una prospettiva concreta di impegno per la città. Nel loro nome chiediamo al Partito Democratico di ascoltare, con noi, la città", proseguono gli esponenti della sinistra torinese.