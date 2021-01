Carmagnola, approvato il progetto di riordino dell’Ecomuseo della Cultura della Lavorazione della Canapa

La Giunta Comunale di Carmagnola, con Deliberazione n.291 del 22.12.2020, ha approvato il progetto per il Riordino dell'Ecomuseo della Cultura della Lavorazione della Canapa.

Inaugurato nell’anno 1998, grazie ad una collaborazione con il Gruppo Storico di San Bernardo, la Provincia di Torino e la Facoltà di Architettura del Politecnico, il Museo verrà arricchito di nuovi contenuti e riallestito nei suoi spazi espositivi, allo scopo di incrementarne le visite e arricchirne l’esperienza di fruizione attraverso allestimenti multimediali e nuovi materiali divulgativi.



Con l’occasione del riordino dell’Ecomuseo si avvia anche la ricerca di antiche attrezzature e documenti storici, in grado di testimoniare un’attività produttiva cittadina un tempo particolarmente fiorente. Si invitano i cittadini in possesso di oggetti e documenti significativi per la storia della lavorazione della canapa carmagnolese (attrezzi da lavoro, tessuti, corde, immagini fotografiche, lettere ecc) che vogliano mettere a disposizione dell’Ecomuseo i materiali in propria disponibilità a contattare l’ufficio Cultura e Musei del Comune di Carmagnola per informazioni relative alle modalità di donazione.

L’Assessore alla Cultura, Alessandro Cammarata, commenta: “L’Ecomuseo della Canapa conserva e ripercorre la lunga storia della coltivazione della canapa carmagnolese ed è un elemento prezioso all’interno dell’offerta culturale cittadina. Il riordino dell’Ecomuseo permetterà di valorizzare ancora di più questo patrimonio storico e culturale”.

L’ufficio è reperibile ai seguenti riferimenti: tel. 0119724238 – email: musei@comune.carmagnola.to.it