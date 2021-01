Giro di vite contro lo spaccio di droga: tre persone in manette, sequestrati hashish e cocaina

In particolare a Torino sono stati fermati due cittadini senegalesi trovati in possesso di 120 grammi di cocaina, suddivisa in 120 dosi pronte per essere spacciate in strada. Il primo pusher è stato sorpreso in corso Traiano mentre si aggirava alla ricerca di potenziali acquirenti. Alla vista dei militari della Compagnia San Carlo ha gettato un portamonete in gomma, al cui interno sono state rinvenute 30 dosi dello stupefacente. In tasca aveva inoltre un mazzo di chiavi relative ad un appartamento al cui interno è stato trovato il connazionale con ulteriori 90 dosi di droga e 900 euro in contanti, provento dell’attività illecita.