Primark sbarca a Torino, a Le Gru in arrivo il negozio d’abbigliamento: “Lavoriamo per l’apertura” [FOTO]

Una notizia destinata a mandare in fibrillazione gli amanti dello shopping, in particolare per quanto riguarda categoria dei vestiti a prezzi accessibili: Primark sbarca a Torino . L’azienda irlandese con negozi in tutta Europa, si appresta ad aprire il settimo punto vendita in Italia proprio nel torinese, a Le Gru .

Il centro commerciale di Grugliasco, a poche centinaia di metri da Torino, ospiterà infatti uno store di Primark. All’interno del centro sono già in corso i lavori per “fare spazio” alle inconfondibili vetrine azzurre del retailer irlandese: al momento non vi sono date certe di un’inaugurazione, chiaramente in stand by anche a causa dell’attuale situazione sanitaria, ma la volontà di aprire nel torinese, a Le Gru, è certa. La conferma arriva dallo stesso centro commerciale: "Stiamo lavorando per l'apertura" è il commento rilasciato.