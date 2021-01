I capelli identificano l'uomo, l'importanza di avere la testa in ordine: il segreto per affidarsi ai migliori parrucchieri della città

I capelli svolgono un ruolo importante nella vita umana. Il significato psicologico e sociale dei capelli, l'importanza della salute e altri fattori sono inestimabili per l'uomo. Per molto tempo, i capelli hanno fatto parte della cultura di diverse nazioni, tramandando la loro identità. Oggi sono più un indicatore dello stato sociale, sono un modo per esprimere l'individualità, per enfatizzare la persona per trasmettere il proprio stato d'animo.

Oggi l'importanza sociale dei capelli è in primo piano: i capelli sono segni visibili dell'età, della salute, del carattere, dell'umore. Quando si vuole pertanto cambiare look ed essere certi che il parrucchiere soddisfi le proprie aspettative, occorre valutare diverse variabili: per prima cosa occorre prenotare e fissare un appuntamento di consulenza e diagnosi, senza tagli di capelli o styling. Un parrucchiere professionista degno di questo nome dovrebbe dedicare del tempo a studiare il cuoio capelluto e il tipo di capelli, oltre a fare domande sui problemi che si hanno e sulla routine di cura. Questo passaggio permette anche di conoscersi ricevendo consigli molto utili.

A Torino ad esempio ICONIC dispone di questi servizi: tantissime attenzioni, merito anche del team di esperti per offrire una consulenza ad hoc.

I capelli, ogni taglio il suo significato psicologico

Da un punto di vista psicologico, il taglio di capelli parla dello stato interno dell'uomo.

Quindi, almeno secondo un'ottica più tradizionale:

I capelli corti di una donna sono – ad esempio – simbolo di ricerca del proprio sviluppo professionale;

I capelli lunghi sono particolarmente belli per parlare della ricerca della femminilità, la scoperta della propria sensualità;

I capelli dai colori vivaci indicano incertezza, isteria. Il tentativo di nascondersi dietro l'aspetto certo, sicuro e fiero. Questo desiderio di attirare l'attenzione a tutti i costi.

Il taglio di capelli da uomo non è meno importante. È progettato per enfatizzare la mascolinità. Le eccezioni sono i tagli unisex così apprezzati dagli emo. Parlano della complessa percezione del mondo, così com'è, della vulnerabilità emotiva.

Parrucchieri, i requisiti immancabili

Un buon parrucchiere instaura un dialogo con i suoi clienti per conoscere desideri, abitudini di acconciatura, solo per citarne alcune. Queste sono certamente qualità umane ma riguarda anche il comportamento che un parrucchiere deve avere nei confronti della persona che sta per acconciare. Oltre ad aiutarla a identificare ciò di cui ha bisogno, questa discussione informativa aiuterà anche a far calmare il cliente e creare fiducia con il parrucchiere.

Attenti ai parrucchieri che vanno dritti al punto e non si preoccupano di toccare i capelli. Questo tocco professionale è infatti necessario per sapere come sono posizionati i volumi e anche per conoscere il modo in cui si deve procedere per effettuare il taglio. Le donne non hanno tutti lo stesso tipo di capello. Il tocco professionale permette al parrucchiere, pertanto, di testare la natura dei capelli e quindi conoscere le tecniche di taglio che dovrebbero essere adottate caso per caso. Tuttavia, non tutti i parrucchieri che toccano i capelli sono necessariamente bravi.

Un buon parrucchiere conoscerà la natura dei capelli con un solo tocco. Infine, un bravo parrucchiere non cede ad ogni capriccio. Se scopre che il taglio che si chiede non soddisfa o non è possibile col proprio tipo di capello, si rifiuterà di farlo. Analizzerà il viso, i capelli e suggerirà i tagli adatti, insomma fornirà delle valide alternative. Quindi massima cautela nella scelta dei parrucchieri, evitare quelli che accettano di acconciare i capelli indipendentemente dal taglio che si chiede.