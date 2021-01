Il Comune mette mano al portafogli: tra il 2021 e il 2023 previste manutenzioni degli edifici per 31,5 milioni di euro

Un vero e proprio restyling per tutelare e prendersi cura dei beni comunali. Ammonta a 31,5 milioni di euro circa la cifra stanziata dal Comune di Torino per la manutenzione degli immobili di sua proprietà: a rendere nota la cifra, l’assessore all’Urbanistica Antonino Iaria, durante la presentazione del Documento Unico di Programmazione per il triennio 2021-2022-2023.

Tanti gli edifici in cui verranno svolti dei lavori nei prossimi anni. La cifra più alta verrà spesa già quest’anno, nel 2021, ed è pari a 11,3 milioni di euro. Tra le opere che verranno restaurate o recuperate, spicca il complesso carcerario de Le Nuove con il maxi finanziamento del Ministero di 3,6 milioni di euro. Importante poi la manutenzione straordinaria di Palazzo Civico e dei prefabbricati comunali (750.000 euro) e soprattutto l’adeguamento per la prevenzione incendi della sede comunale e dell’anagrafe, per una doppia spesa di 1.470.000 euro.

Di particolare rilevanza poi la manutenzione della Cavallerizza Reale, salita gli onori della cronaca negli ultimi anni: per la manutenzione straordinaria dell’ex Salone delle Guardie sono stati stanziati 300.000 euro, mentre per la messa in sicurezza delle coperture delle ex Pagliere e delle Manche del Cortile delle Guardie, la cifra prevista è di mezzo milione di euro.

Nel 2022 verranno eseguite manutenzioni per 9,4 milioni di euro, cifra destinata a salire a 10,8 nel 2023.