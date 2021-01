Sanità, udienza preliminare maxi processo appalti: 15 i rinviati a giudizio

A distanza di quasi sei anni dagli ultimi episodi contestati riprende slancio al Palazzo di Giustizia di Torino un maxi-procedimento legato a irregolarità su appalti nelle strutture sanitarie.

Oggi l'udienza preliminare è terminata con una quindicina di rinvio a giudizio; l'apertura del processo è stata fissata il 15 marzo, quando con ogni probabilità sarà disposta la riunificazione con un dibattimento parallelo. I fatti risalgono al periodo 2013-2015 e si riferiscono a forniture di impianti audio e altri dispositivi in ospedali di Torino e a Orbassano.

Il pm Gianfranco Colace procedeva inizialmente per associazione per delinquere, turbativa d'asta, falso e corruzione per un totale di 27 capi d'accusa. Per alcuni episodi è stata dichiarata la prescrizione.

Il processo era già iniziato ma il tribunale, ravvisando un problema di procedura, aveva imposto uno stop; si è resa così necessaria una nuova udienza preliminare.