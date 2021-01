Scuola, tre nuovi progetti dell'Asl To3 a supporto di alunni, genitori e insegnanti

Mentre la scuola secondaria di secondo grado si prepara a ripartire, l’Asl To3 mette in campo nuove strategie, per supportare alunni, genitori ed insegnanti nell’affrontare consapevolmente le sfide, pratiche e non solo, proposte dal Covid. Si tratta di tre progetti, tutti realizzati con modalità online, messi a punto dalla S.S. Promozione della Salute – Responsabile la Dott.ssa Alda Cosola, per informare, sostenere e promuovere comportamenti corretti e consapevoli.

Il primo progetto si intitola “Tu Puoi Fare la Differenza” ed è dedicato agli studenti delle scuole di secondo grado, coinvolti anziché singolarmente attraverso i peer educator, ovvero studenti già formati dalla stessa azienda sanitaria alla “educazione tra pari”. I tre elementi chiave consistono nel coinvolgimento dei ragazzi, nel fornire loro corrette informazioni e contrastare le fake news e nel promuovere un’adeguata percezione del rischio fra gli adolescenti.

Il secondo progetto è dedicato ai genitori di tutte le scuole, di ogni ordine e grado e nasce dalla proposta di un istituto, il Maria Ausiliatrice di Giaveno, di offrire ai genitori risposte chiare alle numerose domande sul tema del coronavirus. Il titolo del progetto è “Essere Genitori al tempo del COVID-19”. Dopo i primi incontri realizzati per l’Istituto di Giaveno a fine 2020, ai quali hanno partecipato oltre 150 genitori, la proposta è stata estesa a tutti gli istituti del territorio dell’AslTo3, sempre in modalità a distanza, con incontri settimanali di un’ora, cui prendono parte alcuni professionisti dell’azienda sanitaria per rispondere a domande, dubbi e per fornire strumenti di supporto al ruolo genitoriale, per affrontare al meglio e consapevolmente questo particolare periodo.

Infine, l’AslTo3 ha messo a punto un terzo percorso, “Covid e Scuola” per offrire uno spazio di confronto e ascolto ai dirigenti scolastici, ai referenti Covid19 delle scuole e agli insegnanti. L’iniziativa è stata sollecitata dagli stessi operatori Asl che già collaborano con la scuola in qualità di Servizio di Igiene e Sanità pubblica, per favorire la collaborazione ed in coinvolgimento di chi lavora negli istituti scolastici. Fin dal primo incontro, proposto in via sperimentale a dicembre, si sono registrate oltre 130 iscrizioni in soli tre giorni, provenienti da 41 istituti sul totale dei 73 presenti nel territorio di riferimento.

Per informazioni sui tre progetti è possibile contattare l’Asl To3 – Promozione della salute, ai seguenti recapiti: promozione.salute@aslto3.piemonte.it – tel. 0121 235122.

“Il ruolo che siamo chiamati a svolgere come Azienda Sanitaria – commenta Franca Dall’Occo, Direttora Generale Asl To3 – va oltre l’applicazione, fondamentale, dei protocolli per il contrasto al diffondersi del Covid 19 e la sorveglianza epidemiologica. Dobbiamo agire anche in altri ambiti, come la promozione e l’educazione alla salute. La proposta, a disposizione di tutti gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado, rappresenta un ulteriore strumento, concreto, per muoverci nella giusta direzione di contrasto alla pandemia, in sinergia con le altre istituzioni presenti sul territorio, in questo caso le scuole”.