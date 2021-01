Forza l'ingresso e tenta il furto in una scuola di via Lanzo, ma i custodi lo scoprono: arrestato

Era quasi mezzanotte in via Lanzo quando i custodi dell’istituto scolastico materno Klain, che vivono in un'abitazione vicina, hanno sentito un rumore di vetri infranti. E' bastato affacciarsi alla finestra per capire ciò che stava succedendo: colpi sempre più frequenti e cadenzati e poi un uomo armato di pala non lasciano spazio a interpretazioni.

Qualcuno stava forzando l'ingresso per introdursi nella scuola e mettere a segno un furto. Tutto in fumo, però, perché pochi minuti dopo la chiamata al 112 sul posto sono arrivati gli agenti di polizia che hanno fermato italiano di 54 anni, nascosto in uno dei bagni dell’istituto.