Come giocare alla Book of Ra Gratis?

Book of Rà è una slot gratis o a soldi veri ed è reperibile in:

casino online

sale slot

sale VTL online

bar

sale scommesse

sale slot online

Tra le slot gratis più amate dai giocatori dei casino online Book of Rà nasce dal provider Novomatic, oggi Green Tube, ha come protagonisti libri e piramidi. Con questo articolo vi spiegheremo tutto sulla Book of Rà gratis e dove trovare slot gratis da giocare. Diciamo da subito che tutte le slot gratis sono reperibili nel sito supercasinogratis.com. Per giocare basta semplicemente scegliere il gioco e dare il via al proprio divertimento.

Book of Ra Gratis

Anche la slot Book of Ra Gratis è reperibile sul sito supercasinogratis.com, casino online con giochi di slot gratis o a soldi veri. Book of Ra gratis è composta da dieci linee e cinque rulli, gioco a tema antico Egitto e risulta una delle più importanti slot gratis amate dai giocatori. La macchinetta online ha come protagonisti principali i libri.

Book of Ra Slot Gratis

Possiamo da subito dire che la Book of Ra gratis ha veramente conquistato il cuore di molti giocatori.

La software house Novomatic ha rilasciato questo gioco nel lontano 2000. Ad oggi nel 2021 la VLT Book of Ra è fra le più giocate e vincenti, tra le slot gratis più belle del 2021.

La Novomatic ha lanciato questa macchinetta online nel 2000, con l'azienda che poi si è trasformata in Green Tube. Ma la VLT online Book of Ra non ha terminato la sua fama, fino ad oggi, gennaio 2021, risulta tra le migliori slot gratis. I motivi di questa fama sono tanti. Forse la possibilità di giocare da computer o telefono o forse il rilascio di diverse vincite. Sinceramente non lo sappiamo. Possiamo provare ad indovinare, ma di sicuro ad oggi la Book of Ra gratis è classificata fra le migliori slot.

Slot Book of Ra

Griglia di gioco con tre linee di pagamento, ha cinque rulli con quindici simboli in totale. Giocare gratis o a soldi veri poco cambia, l'importante è divertirsi.

Se si opta per un gioco soldi veri, la puntata minima è di 0,10 la massima di 10€. Facciamo un esempio: se giocate dieci tiri con tutte le linee attive la giocata costerà 1€. La macchinetta online ha scatter e bonus, con gli scatter sono rappresentati dai libri di Ra e fanno vincere indipendentemente da dove appaiono.

Infatti, non hanno bisogno di allineamento, diversamente però gli altri simboli si, devono allinearsi. Le vincite ottenute con i simboli scatter vengono aggiunte a quelle delle linee, ottenendo un minimo di tre scatter inizia la fase free spin. Dieci free spin saranno subito accreditati.

La versione online

La versione online prende il nome di Book of Ra De Luxe, con il gioco che è uguale a quello delle sale slot. L'unica differenza è l’Rtp, dove infatti la stessa RTP della versione online si attesta al 96%. Quello delle sale slot o sale VLT sparse per le varie città è al 68%. Facciamo un esempio: se gioco 100€ online la macchinetta dovrà rilasciare 96€. Invece, se gioco 100€ in una sala slot nella mia città. L’importo che torna al giocatore è di 68€.

Ora che conoscete questa cosa quindi lascio a voi decidere se giocare online o nelle sale VLT. Prima di terminare questo articolo voglio spiegarvi anche il funzionamento dell’RTP delle slot.

Iniziamo subito con il dire in parole semplici in cosa consiste RTP delle slot. Rtp slot machine non è altro che il ritorno in denaro per il giocatore. Attenzione però il meccanismo è random quindi non significa che giocando molto si ha una sicurezza di vincita. Appunto è la percentuale di rimborso che viene rilasciata al giocatore, con l'Rtp sono numeri casuali che controllano le vincite. Spesso succede che un giocatore gioca 200/300 euro e non vince, poi utilizza la slot un altro giocatore con 5€ e riesce ad avere la vincita.

Questo perché? Appunto, come detto che l’RTP è un algoritmo di numeri casuali. Casuali ma con cognizione di causa.