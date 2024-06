Fugge senza pagare la rimozione: addetto prova a fermarla e resta aggrappato all'auto per più di un chilometro

E' il 2 giugno. In piazza Galimberti, a Cuneo, vige il divieto di sosta con rimozione dalle 7.30 fino a cessate esigenze, indicativamente le ore 13, per la cerimonia della Festa della Repubblica. Sia sull'anello interno che su quello esterno.

Qualcuno non fa caso ai cartelli. Le auto presenti vengono rimosse e portate presso la ditta incaricata della rimozione, Costamagna Autosoccorso, in via Valle Maira a Confreria. Una brutta sorpresa, che genera ovviamente anche rabbia e proteste. Oltre a prevedere un sostanzioso esborso.

Ma c'è un limite a tutto. E questo limite è stato superato attorno alle 11 della mattinata stessa. "Ho aperto questa attività nel 1973. Una scena così non l'avevo mai vista", sottolinea il signor Claudio Costamagna, ora in pensione ma presente al momento del fatto. L'attività ora è gestita dal figlio Matteo, che ci racconta l'accaduto. Lui non era presente, ma ha visto le immagini delle telecamere interne all'azienda e ha parlato con il dipendente in sede quella mattina.

Le mostra anche a noi. Arriva una giovane ragazza, poco più che ventenne. E' alterata, inveisce, dice che non ha intenzione di pagare. Le vengono chiesti i documenti, dà la carta di identità e poi se la riprende. Il dipendente resta calmo ma fermo: deve pagare o tornare quando avrà intenzione di farlo.

C'è anche una famiglia a ritirare l'auto, anch'essa rimossa in piazza Galimberti.

Le auto sono dietro una sbarra. La famiglia paga, deve ritirare la propria. Ma alzare la sbarra significa consentire alla ragazza, che ovviamente ha le chiavi, di salire sulla sua e approfittare per andarsene. Ovviamente senza pagare.

C'è un momento di titubanza. Il signore con la famiglia capisce la situazione, ma deve andare via, perché la moglie ha un impegno. Cercano di fare tutto rapidamente, ma la giovane è lesta, sale sulla sua vettura e mette in moto.

Il dipendente prova a sbarrarle la strada, piazzandosi davanti. La ragazza però non si ferma, lo investe e lui resta aggrappato al cofano. Perde i sandali che indossa. Capisce subito che non può mollare la presa, per non finire sotto le ruote. Sta così, appeso all'auto, per oltre un chilometro. Riesce a tenersi ai montanti dell'auto, grazie ai finestrini aperti.

Attimi di panico per lui e per quelli che assistono alla scena. Il signor Claudio allerta le forze dell'ordine.

All'altezza del semaforo di Confreria lei rallenta, il dipendente ne approfitta e riesce ad infilarsi in auto entrando dal finestrino. Lei inizia a picchiarlo e ad insultarlo, davanti a due testimoni nel frattempo accorsi, che credono, inizialmente, che siano due fidanzati e che lei si stia ribellando.

Arrivano anche le forze dell'ordine, che cercano di calmare la giovane. Lui, invece, nonostante sia in stato di shock, è lucidissimo. Ha rimediato un taglio ad una gamba, ma gli è andata decisamente bene. Viene portato all'ospedale per sottoporsi a degli accertamenti: è sconvolto, si è visto la morte in faccia.

Ora ha sporto querela. La ragazza dovrà rispondere, con molta probabilità, di violenza e lesioni private. Ovviamente non ha ancora pagato. Si è offerta di farlo in due tranche.

"Ho rifiutato, non siamo mica al mercato - commenta Matteo Costamagna. Non importa per i soldi, vogliamo solo che risponda di quello che ha fatto. In tanti anni, non abbiamo mai coinvolto l'avvocato, abbiamo sempre cercato di gestire le cose. Ma questa volta non è possibile. Devo tutelare il mio dipendente, che ha rischiato la vita per l'interesse dell'azienda. Non siamo forze dell'ordine, ma spesso dobbiamo gestire persone alterate. Però, ai livelli di domenica scorsa, non era mai accaduto. Sembrava la scena di un film. Abbiamo tutte le immagini a dimostrare quello che è accaduto. E diversi testimoni, tra cui la famiglia che era presente e ha assistito a tutta la scena. Non capisco perché l'abbiano lasciata andare. Poteva ammazzare il mio dipendente. Se non fossero arrivati i carabinieri, non si sarebbe fermata".

La vicenda è stata confermata dalle forze dell'ordine, che hanno raccolto la querela dell'uomo protagonista, suo malgrado, della terribile vicenda.