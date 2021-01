Carmagnola, una sfilata da 150 trattori per dire no all'ipotesi del deposito di scorie nucleari [FOTO]

È stata celebrata questa mattina alle 11 a Carmagnola la Messa nell'abazia di Casanova per ricordare S.Antonio Abate, patrono dei contadini. La celebrazione ha avuto seguito con la benedizione dei campi, degli animali e dei mezzi agricoli, i quali hanno poi sfilato in 150 per le strade della città, protestando contro l'ipotesi che alcune aree in prossimità della frazione di Casanova vengano destinate per il sito di stoccaggio rifiuti di cui si parla tanto in questi giorni.