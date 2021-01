Torino, staccionate 'colabrodo' in lungo Dora Firenze e Napoli

Le staccionate di lungo Dora Firenze e lungo Dora Napoli non se la stanno passando troppo bene: in diversi punti del percorso ciclo-pedonale che costeggia il fiume, infatti, i pali di legno che compongono l'arredo urbano sono danneggiati, se non addirittura totalmente divelti.

A essere interessate, in modo particolare, sono le aree comprese tra la passerella pedonale 'Franco Mellano' (quella che porta al Campus Luigi Einaudi, ndr) e ponte Rossini e tra ponte Carpanini e via Cigna. La situazione interessa da vicino – e in egual misura - sia borgo Rossini che Aurora, quartieri così vicini ma spesso rappresentati in modo molto diverso.