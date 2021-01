Sant'Antonio Abate a Melezet, la festa per il patrono celebra anche il parroco don Gian Paolo

Nella giornata di oggi Cesare Nosiglia, arcivescovo metropolitano di Torino e anche Vescovo e Amministratore apostolico di Susa, accolto dal parroco don Gian Paolo Di Pascale, è salito sino al Melezet, per celebrare da calendario la Santa Messa in onore di Sant’Antonio Abate, patrono del suggestivo borgo della Conca, nel pieno rispetto delle varie norme volte a contenere la diffusione della pandemia Covid-19, funzione resa ancor più suggestiva dalla Cantoria di Bardonecchia, che si è esibita con alcuni brani in latino.