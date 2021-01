Processo Salvini: il tribunale di Torino respinge la richiesta di legittimo impedimento

“ Non riconoscere il legittimo impedimento al senatore Matteo Salvini , con una crisi di governo in corso, mi pare sia un fatto grave. L’ordinanza del tribunale priva il mio assistito dei suoi diritti civili ”. Così Claudia Eccher , avvocato difensore del leader della Lega, che è imputato a Torino con l'accusa di vilipendio dell’ordine giudiziario.

Stamattina Salvini non si è presentato a Torino, con l’avvocato Eccher che ha chiesto di rinviare l’udienza per legittimo impedimento. Il giudice Ruscello ha però respinto l’istanza e il processo è proseguito. “Noi ci stiamo difendendo nel processo e non dal processo - ha spiegato l’avvocato a fine udienza - crediamo che a Salvini, che vuole essere presente per difendersi, vada riconosciuta la necessità di espletare la propria attività politico-istituzionale. C’è tutto un centrodestra che si deve confrontare, sedere a un tavolo e verificare quali sono i prossimi scenari per il bene del Paese".

"Per noi l’impedimento era assolutamente legittimo e andava riconosciuto al di la del fatto che oggi non fossero calendarizzati i lavori al Senato ma alla Camera. Stamattina il mio assistito ha fatto una riunione con i leader del centrodestra, mi pare un po’ una forzatura dire che non c’è legittimo impedimento, non dimentichiamo che Salvini è il referente del centrodestra”, ha concluso l'avvocato Eccher.

Il processo riprenderà il 25 gennaio.