Il Consiglio comunale prende atto del piano economico finanziario approvato da Arera

A seguito dell'approvazione del Consiglio comunale del Piano economico finanziario 2020 (Pef) (settembre scorso) il documento è stato inviato ad Arera (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente) che dal 2017 (L.205) che ha le funzioni di regolazione in materia del metodo tariffario per la determinazione delle tariffe da corrispondere per il servizio integrato dei rifiuti e dei servizi, a copertura dei costi, per l'espletamento dell'esercizio e per gli investimenti.

Arera, dopo aver apportato integrazioni minime (il totale del Piano economico finanziario 2020 resta invariato a € 211.893.718) ha approvato lo stesso e delibera, approvata dal Consiglio comunale, è una d'atto della sala Rossa di tutto il procedimento.