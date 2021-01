Incidente nel pomeriggio a Nichelino: tre le auto coinvolte, nessun ferito

Incidente nel pomeriggio di oggi, martedì 19 gennaio, in via XXV Aprile a Nichelino, a pochi metri da una grossa farmacia.

Per una questione forse relativa a una mancata precedenza, attorno alle 16.30 si sono scontrate tre vetture: una Panda, un'Audi e una Ford Focus. Per fortuna non ci sono stati feriti, ma solo rallentamenti alla circolazione, in un orario comunque non di punta.

Dopo l'arrivo dei mezzi di soccorso e i rilievi del caso, la strada è stata liberata e il traffico è tornato normale.