A GiovedìScienza si parla di cambiamento climatico e pandemia con Antonella Viola

Una delle voci più autorevoli e degli scienziati più consultati di questa pandemia, l’immunologa Antonella Viola, sarà ospite, insieme al giornalista e saggista Giancarlo Sturloni, al prossimo appuntamento online di GiovedìScienza.

La storica rassegna di divulgazione scientifica torinese non poteva non affrontare il tema Covid-19: il 21 gennaio si parlerà in particolare di comunicazione scientifica e comunicazione del rischio. In un periodo storico caratterizzato da caos informativo e fake news, un’informazione responsabile e inclusiva diventa fondamentale per comprendere e affrontare le sfide imposte da questa emergenza sanitaria.

Siamo fatti per preoccuparci di un rischio alla volta, e se un anno fa non si parlava che di riscaldamento globale, d’improvviso la pandemia di Covid-19 ha rubato la scena all’ambiente. Si tratta di crisi molto diverse, eppure intimamente legate dal nostro rapporto (spesso invadente) con gli ecosistemi naturali, che facilita l’emergere di agenti patogeni e fa del pianeta un luogo sempre più inospitale per milioni di altre specie, inclusa la nostra. Perché reagiamo a queste due minacce in modo tanto diverso? E che ruolo ha avuto la comunicazione del rischio in questi anni vissuti pericolosamente?

L'appuntamento online è dalle 17.45 di giovedì 21 gennaio su www.giovediscienza.it