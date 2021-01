Domiciliarità. Canalis e Gallo (Pd): "Approvata la proposta del Pd. Ristori anche ai fornitori di assistenza domiciliare"

Grande soddisfazione degli esponenti del Partito Democratico per l’accoglimento del loro emendamento, nell’ambito della discussione sul Disegno di legge sui ristori alle Rsa, che prevede un contributo di 1,5 milioni di euro anche per i soggetti fornitori accreditati di prestazioni domiciliari sociali e sanitarie.

"Anche queste realtà hanno sostenuto enormi spese straordinarie per l’emergenza Covid19, per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, maggiori spese del personale, nonché spese specifiche per la messa in sicurezza degli assistiti e per migliorarne la qualità dell’assistenza - dichiara la prima firmataria dell’emendamento e relatrice di minoranza del Disegno di legge, la consigliera regionale Monica Canalis - Le cure domiciliari sono la nuova frontiera della sanità e sono centrali nella strategia del PD piemontese di revisione del Piano socio-sanitario. Non c’è residenzialità senza domiciliarità, soprattutto in una Regione con più di un quarto della popolazione sopra i 65 anni come il Piemonte".

"In un'ottica di equità, abbiamo proposto di dare un sostegno economico anche alle realtà che seguono gli anziani e i disabili a domicilio - afferma il capogruppo del PD Raffaele Gallo - come primo passo di un rilancio e maggiore investimento sulla domiciliarità. Crediamo fortemente che residenzialità e domiciliarità siano i due pilastri complementari della cura alle persone non autosufficienti. Non si può aiutare l’uno, dimenticando l'altro".

"Dopo la riduzione nel 2020 da 54 a 37 milioni di euro sul Fondo Regionale per la Coesione Sociale, che finanzia anche gli assegni di cura a domicilio - concludono Canalis e Gallo - oggi c’è una piccola buona notizia per chi crede nella domiciliarità".