Borgo Dora, via Andreis è stata riaperta al traffico

Come annunciato dall'assessora ai trasporti della Città di Torino Maria Lapietra nel corso di una Commissione tenutasi in Circoscrizione 7 lo scorso novembre, via Vittorio Andreis è stata riaperta al traffico. La circolazione è consentita, a senso unico, da via San Pietro in Vincoli in direzione corso Giulio Cesare; lungo la carreggiata, inoltre, sono state tracciate due 'chicane' per rallentare il traffico.

Questo compromesso era stato presentato dopo le insistite richieste di un gruppo di residenti e commercianti, autori di due raccolte firme per chiedere al Comune di sospendere totalmente – o quantomeno rivedere drasticamente – il progetto di pedonalizzazione totale del quartiere realizzato su proposta di Borgo Dora Camminabile e inaugurato lo scorso agosto. La sperimentazione è stata recentemente prolungata di sei mesi.

L'interno della stessa via Andreis che porta al Cortile del Maglio è stato chiuso a metà strada da un'apposita area pedonale in grado garantire l'accesso in sicurezza alle scuole del Sermig.