Evade dai domiciliari per aggredire la sua ex, lei scappa in strada e chiama i carabinieri

Evade dai domiciliari e tenta di aggredire la sua ex, ma viene bloccato dai carabinieri che salvano la donna. Il fatto è successo a Carmagnola: un uomo, sotto l’effetto dell’alcol, nonostante fosse sottoposto al regime degli arresti domiciliari presso una cooperativa sociale, ha raggiunto la casa della sua ex compagna e ha cercato di entrare sfondando la porta.



Non riuscendo ad accedere, ha atteso sul pianerottolo l’arrivo della donna e quando questa è rincasata l’ha picchiata violentemente minacciandola di morte. La vittima è riuscita comunque a sottrarsi all'aggressore e a fuggire in strada dove si è nascosta tra le auto parcheggiate e ha chiamato i soccorsi.



I carabinieri sono arrivati in pochi minuti e hanno bloccato l'uomo che, alla vista dei militari, ha cercato di aggredire anche loro prima di essere immobilizzato.