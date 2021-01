La sua auto si ribalta e la schiaccia: muore una donna a Sangano

I soccorritori non hanno potuto fare nulla per la donna, morta schiacciata dalla sua auto

Un terribile incidente, costato la vita a una donna in una zona di campagna tra i Comuni di Sangano e Trana. E' successo nelle scorse ore: ancora da ricostruire la dinamica esatta, ma dalle prime rilevazioni pare che la vittima si trovasse lungo una strada sterrata, nelle vicinanze della propria vettura.

A un certo punto, però, la macchina si è mossa e si è ribaltata, finendo per travolgere e uccidere la donna. Sul posto sono intervenuti gli uomini del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare.



Dopo che i Carabinieri di Piossasco hanno autorizzato la rimozione della salma, i tecnici hanno proceduto con il recupero e il trasporto a Sangano dove il corpo è stato consegnato alle autorità per le operazioni di Polizia Giudiziaria.