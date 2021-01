Minacce ad Appendino, il commento della sindaca: “Non sono preoccupata, cosa voleva dimostrare chi imbratta un bus?” [VIDEO]

“Non sono preoccupata, ma chissà cosa voleva dimostrare chi ha imbrattato bus, muri, chi ha danneggiato auto Gtt. Cosa volevano dimostrare? L’effetto di ieri è che i cittadini dovranno pagare i danni commessi da poche persone”. E’ con queste parole che la sindaca Chiara Appendino commenta le minacce arrivate ieri sera dalla componente anarchica torinese. Le immagini del pullman imbrattato con la scritta “Appendino muori” non sembrano aver scalfito la voglia della prima cittadina di combattere l’illegalità. Anzi.

“Noi come città andiamo avanti nel ripristino della legalità, che peraltro si accompagna con l’accompagnamento sociale. Dobbiamo tutelare la sicurezza, l’ordine pubblico, la fragilità”, ha spiegato Appendino. La sindaca, che già da dopo lo sgombero dell’Asilo vive sotto scorta, ha voluto ringraziare le forze dell’ordine che da tempo la proteggono: “Ringrazio la mia scorta, sempre al mio fianco e chi mi ha mandato messaggi di vicinanza: stanno arrivando da tutte le forze politiche”. Per il momento non è stato deciso di intensificare le misure di protezione della prima cittadina.