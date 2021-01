Legge popolare antifascista, attiva a Torino la raccolta firme

È attiva presso il Comune di Torino e nelle otto circoscrizioni comunali la raccolta di firme pe la legge di iniziativa popolare antifascista, “Norme contro la propaganda e la diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo e la vendita e produzione di oggetti con simboli fascisti e nazisti”.

La proposta di legge è stata depositata in Cassazione il 19 ottobre 2020 dal Comitato Promotore presieduto dal Sindaco di Stazzema (LU) Maurizio Verona. Fanno parte del Comitato, tra gli altri, Silvia Calamandrei, nipote del padre Costituzionalista Piero Calamandrei; Adelmo Cervi, figlio di Aldo, terzogenito dei sette fratelli Cervi fucilati dai fascisti al poligono di tiro di Reggio Emilia il 28 dicembre del 1943; Bruno Possenti, Presidente ANPI Toscana.

Nel Comune di Stazzema si trova Sant'Anna di Stazzema, località martire che il 12 agosto 1944 fu teatro di una delle più atroci stragi contro i civili, nella quale in nazifascisti uccisero 560 persone, in gran parte donne e bambini.

Serviranno 50 mila firme, da raccogliere entro il 31 marzo 2021, in tutta Italia, per portare la proposta di legge in Parlamento.

Per informazioni scrivere a info@anagrafeantifascista.it e/o iscriversi al gruppo Facebook “Legge Antifascista Stazzema” https://www.facebook.com/groups/legge.antifascista.stazzema

Di seguito gli uffici e gli orari nel Comune di Torino e nelle Circoscrizioni per firmare la Proposta di Legge:

Ufficio Elettorale di corso Valdocco 20 - Torino - Su appuntamento

Circoscrizione 1

Su appuntamento

Centro Civico: via Bertolotti 10 - Tel. 01101135126

Circoscrizione 2

Su appuntamento, il giovedì dalle 9:00 alle 12:30

Via Guido Reni, 102 – Tel. 011.0113.52.50

Strada comunale di Mirafiori – Tel. 011.01135050

Su appuntamento il martedì dalle 9:00 alle 12:30

Circoscrizione 3

Su appuntamento

Informa 3 - U.R.P.

Sede: C.so Peschiera, 193

UFFICIO: 1° piano Uff. 23

Tel. 011-011.353.34 - 011-011.35311

Circoscrizione 4

Su appuntamento Tel. 011 011 35442 e 011 011 35412 (da lun a ven 9-12:30, lun e mer anche 14-15:30)

Centro Civico della Circoscrizione 4, in via Servais 5 a Torino, entro il 25 marzo 2021 è possibile firmare



Circoscrizione 5

Su appuntamento

Centro Civico Via Stradella 192, ufficio Segreteria del Presidente: 01101135547-15 dal lunedì al giovedì dalle ore 09.00 alle 15.30 e venerdì dalle ore 09.00 alle 13.30.

Circoscrizione 6

Su appuntamento

Via San Benigno, 22 - 10154 Torino

Telefono 011.0113.56.11

Circoscrizione 7

Su appuntamento

Corso Vercelli, 15 - 10152 Torino

Telefono 011.0113.57.11

Circoscrizione 8

Su appuntamento

Corso Corsica, 55 - 10135 Torino

Telefono 011.01135939