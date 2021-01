Laura Milani nuova presidente di Pararissima: a maggio porta a Torino una mostra di Lindbergh

Laura Milani la nuova presidente di Paratissima, eletta all'unanimità dal Cda. L'ex direttore dello Iaad prende così il comando della fiera d'arte nata 15 anni fa come vetrina per i talenti emergenti, dalla pittura alla fotografia, ma ora destinata a mutare completamente volto.

"Dare nuova vita e far crescere sono temi sostanziali per me, così come l'arte contemporanea a cui mi sono appassionata negli ultimi anni - ha detto Milani -. Ho in mente un progetto importante per Paratissima, che sarà bello realizzare passo dopo passo. Ringrazio il cda per la fiducia e per l'indispensabile carta bianca".

Il primo affondo sarà la mostra del grande fotografo tedesco Peter Lindbergh, celebre per i suoi splendidi ritratti alle più importanti top model mondiali. Un evento che rivela palesemente il nuovo corso della fiera, sempre più ambiziosa e ricercata.

L'allestimento, Untold Stories, compatibilmente con le direttive del governo rispetto all'emergenza sanitaria, si terrà nell'attuale sede di Paratissima, l'ex Accademia Artiglieria di Torino, da maggio 2021 all'estate.