A Nichelino palestre scolastiche messe a disposizione delle società sportive per gli allenamenti

a Nichelino palestre scolastiche a disposizione delle società sportive per gli allenamenti

Sono ripartite, presso alcune palestre scolastiche di Nichelino, le attività sportive di rilievo nazionale delle Associazioni sportive del territorio, consentite dalle attuali normative anti Covid.

I Consigli di Istituto del Comprensivo di Nichelino II e del Comprensivo Montalcini di Nichelino IV, hanno rilasciato il nulla osta, dando il parere favorevole per l'utilizzo delle palestre in orario extra didattico per le competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Coni, il Comitato olimpico nazionale italiano.

In questo modo le Associazioni sportive iscritte a campionati considerati di rilievo nazionali in questi giorni hanno potuto far riprendere gli allenamenti ai propri atleti nelle palestre Gramsci, Moro e Pellico. Il Comune garantisce con propria ditta e a proprio carico, la pulizia e l'igienizzazione giornaliera delle palestre.

Le Associazioni hanno sottoscritto un apposito Protocollo di sicurezza anti Covid e le palestre sono state dotate di cartellonistica di sicurezza e di gel disinfettante. Ad oggi, le associazioni che hanno potuto riavviare le loro attività sono le seguenti:

- A.S.D. G.S. Sangone che ha potuto finalmente riprendere gli allenamenti di Volley Femminile Serie C ed Eccellenza Femminile, e di Pallavolo Femminile Under 15, Under 17;

- A.S.D. Nichelino Hesperia, con la ripresa degli allenamenti di Campionato Fipav Under 13 Serie A-B, Under 15 Serie A-B-C, Under 17 Serie A, di Campionato Uisp Under 15 Maschile ed Eccellenza Femminile Serie A;

- A.S.D. Boxe Club Nichelino per gli allenamenti del pugile Francesco Grandelli e degli atleti partecipanti alle competizioni AOB, Pro e GYM BOXE.

“Abbiamo lavorato intensamente con i dirigenti scolastici, prima della proroga dell'ultimo Dpcm, per arrivare pronti alla sua scadenza con la ripartenza delle attività sportive – dicono il sindaco di Nichelino Giampiero Tolardo e l'assessore allo Sport Michele Pansini – Purtroppo la proroga del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministro, non ci permette al momento di riavviare tutto lo sport cittadino, ma solo quello agonistico dilettantistico, di rilievo nazionale, specificato nel decreto".

"Quindi, d'accordo con i dirigenti scolastici, abbiamo assegnato, nel rispetto della sicurezza, le palestre alle società sportive che possono allenarsi. E' un primo passo, un segnale importante: dove si poteva ripartire, siamo ripartiti”, hanno concluso Tolardo e Pansini.