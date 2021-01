Avrebbe mentito sulla ‘messa alla prova’, il sindaco di Moncalieri Montagna rischia il processo

Nuovi guai in arrivo per il sindaco di Moncalieri Paolo Montagna. Dopo aver ricevuto un avviso di garanzia a fine settembre (pochi giorni dopo la sua rielezione), sulla vicenda della messa alla prova ottenuta a seguito dell’ inchiesta del 2018 per accesso abusivo di sistemi informatici, adesso rischia di essere processato.

La Procura di Torino gli ha notificato oggi, venerdì 22 gennaio, un avviso di conclusione indagine, preludio alla richiesta di rinvio a giudizio: secondo l’accusa, il primo cittadino avrebbe ingannato tutti sulla vicenda della messa alla prova, non facendo realmente volontariato ed è accusato di falso ideologico. Insieme a lui sono indagate altre otto persone.

Il pm Gianfranco Colace aveva scoperto delle anomalie a settembre e avviato degli accertamenti. Montagna avrebbe dovuto dedicare alcune ore lavorando presso un’associazione che si occupa di pazienti psichiatrici alle Molinette: i tabulati telefonici avrebbero dimostrato che nei giorni in cui Montagna avrebbe dovuto essere in servizio in ospedale, in realtà era a Moncalieri.

In un secondo momento, l’esponente del Pd aveva chiesto di completare la messa alla prova presso la protezione civile a Moncalieri. Anche in questa seconda occasione, le indagini avrebbero dimostrato che il sindaco non ha svolto i lavori socialmente utili, che avrebbero portato all’estinzione del reato. Da qui l’iscrizione sul registro degli indagati per falso ideologico dei vertici dell’associazione che opera alle Molinette e della protezione civile di Moncalieri.

E nel corso dell’indagine è emerso che anche altre persone non avrebbero svolto in maniera regolare le ore di lavori socialmente utili concordate con il Tribunale. Paolo Montagna è difeso dall’avvocato Maria Turco. "Credo nella magistratura e da lunedì prossimo parteciperò alle udienze, ma con franchezza, non vi nascondo la fatica che questa vicenda, che dura ormai da anni, mi sta provocando dal punto di vista personale", ha commentato il sindaco di Moncalieri, rivolgendosi direttamente ai concittadini.