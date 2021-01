San Martino Canavese, la lupa recuperata morta è stata uccisa con un'arma da fuoco: scatta la denuncia contro ignoti

Insieme ad altri esemplari recuperati sul territorio piemontese, la carcassa della lupa è stata portata alla Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università di Torino , per l’esecuzione dell'esame necroscopico, secondo quanto previsto dal protocollo per il ritrovamento di lupi morti nell'ambito del monitoraggio nazionale del lupo in Italia, che rientra nel progetto europeo LIFE WolfAlps EU.

L'uccisione di un lupo, specie protetta dalla Legge 157 del 1992 - che detta norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio - è un reato penalmente perseguibile, oltre a rappresentare una perdita a livello ecologico, in quanto il lupo svolge un ruolo di selettore naturale e di eliminatore di carcasse di animali morti per cause naturali.