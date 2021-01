Tenta di rubare ai distributori automatici ma viene fermato dai poliziotti: dieci giorni fa aveva tentato lo stesso furto [VIDEO]

Ha provato a scassinare il distributore automatico, ma la scena è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza. Ma non solo: ha fatto talmente tanto rumore che ha attirato l'attenzione di una volante di passaggio. Per questo, un giovane di 19 anni egiziano è stato arrestato dalla polizia. Già una decina di giorni fa aveva tentato un furto analogo, finito male.

E' successo tutto nel cuore di San Salvario. Il giovane ha agito di notte pensando di passare inosservato. In via Berthollet un passante lo ha visto mentre danneggiava la segnaletica stradale che avrebbe poi usato per sfondare il distributore automatico h24. Gli agenti della Squadra Volante, giunti sul posto, non hanno riscontrato nulla ma, giunti in via Galliari angolo via Principe Tommaso, hanno sentito forti rumori da impatto e subito dopo hanno intercettato lo straniero che usciva dal locale di distributori automatici con in mano un grosso arnese di metallo, un pezzo di una transenna metallica.

Solo in quel momento i poliziotti hanno constatato evidenti segni di effrazione su uno dei distributori automatici, con il vetro che presentava diverse crepature. Esattamente dieci giorni prima aveva tentato di scassinare gli stessi distributori e anche in quell’occasione era stato sorpreso. Già denunciato diverse volte per reati simili, di cui due volte solo da inizio anno, è stato arrestato per tentato furto aggravato.

Una volta raggiunti gli uffici di polizia, il diciannovenne ha espresso la necessità di voler prendere aria, così gli operatori lo hanno accompagnato in cortile, ma, in questa circostanza, ha tentato la fuga compiendo anche un salto di circa 4-5 metri. Si rialzava e continuava a scappare all’interno dell’area vigilata dove è stato fermato e tratto in arresto anche per tentata evasione.