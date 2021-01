Recovery Fund, donne in piazza a Torino per un flashmob al grido di "Non ci basta"

Ombrellini rosa e cartelli con lo slogan 'Non ci basta' si sono ritrovati stamattina in piazza Castello, dove alle 11 è andato in scena il flash mob delle attiviste del comitato "Il giusto mezzo". Si tratta di "donne della società civile - come si definiscono loro stesse - con competenze varie".

"Siamo qui - ha spiegato all'Ansa Valentina Parenti, promotrice de 'Il giusto mezzo' e imprenditrice - perché la bozza del Recovery Fund, per i fondi di Next Generation EU, riteniamo non sia sufficientemente completa e non copre le nostre esigenze come donne e come imprenditrici e come lavoratrici".

"Il Recovery Fund - si legge sulla loro pagina Facebook - ci offre una straordinaria opportunità: ridisegnare un Paese più giusto, più equo, più sano". Per le attiviste "le azioni di parità sono state messe trasversalmente rispetto a tutti i settori ma non ci sono azioni precise né indicazioni precise di budget per i progetti destinati all'occupazione femminile".

Flash mob analoghi sono andati in scena in contemporanea anche a Milano, Palermo e Roma.