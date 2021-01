Vaccini Covid, il ritardo delle consegne riscrive il programma delle somministrazioni. "Ma dal 3 febbraio consegne Pfizer di nuovo regolari"

Nessun allarme, però, per il Piemonte. L'Unità di Crisi regionale ha infatti subito fatto sapere di essere pronta a riprogrammare il calendario in base alle novità .

Si è da poco conclusa la riunione tra governo e Regioni per affrontare il problema del rallentamento nelle consegne dei vaccini Covid. Se Pfizer , l'azienda che sta già somministrando i vaccini, ha "tagliato" le forniture promesse, anche Moderna e AstraZeneca , in arrivo entro un mese, hanno ridimensionato i numeri promessi.

"Dal momento che il commissario Arcuri ha comunicato che la consegna dei vaccini Moderna (4.800 dosi per la nostra regione) è stata posticipata al 31 gennaio, il Vaccine Day simbolico previsto in Piemonte il 30 gennaio per dare inizio alla campagna vaccinale degli over 80 sarà probabilmente riprogrammato il weekend successivo, sabato 6 febbraio", dicono.