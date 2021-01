A Porta Nuova un albero bianco per ricordare i deportati del binario 17

Inaugurazione dell'opera "L'albero binario 17. Per non dimenticare"

Un albero tinto di bianco, con colori interamente naturali, dedicato alle vittime della Shoah che partirono da Torino verso i lager nazisti. Si intitola "L'albero del binario 17. Per non dimenticare" ed è l'ultima creazione dell'artista Osvaldo Neirotti, celebre in città per i suoi interventi diffusi sul territorio (si contano a oggi 28 opere realizzate nelle aree verdi).

Situata nel giardino di piazza Carlo Felice, di fronte a Porta Nuova, è frutto di un'idea nata per commemorare i deportati e risvegliare le coscienze dei passanti in transito.

Inaugurata questa mattina in occasione del Giorno della Memoria il 27 gennaio, l'installazione ha visto il sostegno della Città di Torino e della Comunità Ebraica.