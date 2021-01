Collegno sempre più green: in città parte lo sharing dei monopattini

"25 gennaio data storica per la mobilità sostenibile nazionale, perché per la prima volta anche nelle città del hinterland abbiamo la possibilità di utilizzare i monopattini. Una scelta di futuro". Ed è proprio a Collegno, come ha indicato il sindaco Francesco Casciano, che anche la zona ovest dà il benvenuto al servizio di sharing di monopattini elettrici, con i primi due operatori Dott e Bird, che hanno subito risposto al bando della Città metropolitana di Torino. "Tra le città di medie dimensioni, siamo tra i primi comuni in Piemonte e il primo nella cintura di una città metropolitana italiana ad attivare un servizio di sharing così ampio: sarà possibile circolare su tutte le aree raggiungendo le città dove il servizio c’è già, quindi anche il capoluogo Torino e in futuro anche Grugliasco e Rivoli - ha affermato l’assessore alla Mobilità Gianluca Treccarichi -. Siamo consapevoli che l’uso errato di questi veicoli può creare problemi, per questo abbiamo identificato delle aree di sosta in luoghi nevralgici della città: insieme a una campagna di comunicazione mirata, puntiamo così ad assicurare un corretto uso dei monopattini e a garantire il rispetto di tutti gli utenti della strada".

Tra le prime cinture d'Italia a sperimentare questa mobilità alternativa, le circa 60 aree di Collegno che ospiteranno i veicoli dello sharing, monopattini, biciclette e scooter, sono situate in prossimità dei poli a più alto traffico, come Fermi, capolinea momentaneo della metropolitana, in attesa delle nuove fermate, che vede il transito quotidiano di circa 40mila persone.

"Acceleriamo la transizione ecologica della mobilità nella Zona ovest - ha proseguito il sindaco di Collegno Francesco Casciano - per rendere sempre più facile ai cittadini l’alternativa all’automobile privata per raggiungere i luoghi di lavoro e studio. Il nostro territorio si conferma pronto alle innovazione e campo fertile per il cambiamento verso comportamenti ambientalmente e socialmente più sostenibili".

Verso una mobilità sempre più sostenibile, dunque, raggiungendo le zone circostanti portando avanti sempre di una rivoluzione non solo nelle modalità di spostamento ma anche ambientale.

"Siamo lieti di poter estendere la nostra soluzione di micromobilità alternativa agli abitanti di Collegno - ha commentato Andrea Giaretta, General Manager Dott Italia -. La nostra visione è di offrire un servizio perfettamente integrato con il trasporto pubblico creando un sistema di mobilità urbano sostenibile e dinamico, che offra opportunità e non frizioni. La sinergia tra micromobilità e la linea della metro permetterà infatti una sempre maggiore comodità negli spostamenti quotidiani". Dott, startup europea già attiva da dicembre 2019 a Torino, è la prima ad offrire un sistema di micromobilità e si muove, grazie alla partnership con il Gruppo Iren, con energia green al 100%, che si accoppia in questa sfida verso la mobilità sostenibile con Bird, società leader del settore dei monopattini elettrici con sede in California.