Donati quasi 50 mila euro all'ospedale San Lorenzo di Carmagnola per l'acquisto di nuovi macchinari

La Fondazione di Comunità di Carmagnola, progetto della Fondazione Opera Pia Cavalli, ha attivato e coordinato nei primi mesi del 2020, insieme al Comune di Carmagnola, una campagna di raccolta fondi in favore dell’Ospedale San Lorenzo per l’acquisto di apparecchiature e dispositivi di protezione individuale. Gli ultimi dispositivi sono stati consegnati all’Ospedale San Lorenzo nei giorni scorsi.

“L’emergenza sanitaria ha coinvolto tutti e noi, insieme al Comune di Carmagnola, ci siamo prontamente attivati per organizzare una raccolta fondi per supportare l’ospedale e gli operatori sanitari in prima linea. Ci teniamo a ringraziare la comunità per aver partecipato alla campagna e per la fiducia che ci ha dimostrato in quest’anno, così difficile”: queste le parole di Carlo Boasso, presidente della Fondazione di Comunità di Carmagnola.

La Fondazione di Comunità di Carmagnola ha collaborato con il Comune di Carmagnola al coordinamento della raccolta fondi per l’Ospedale San Lorenzo, che ha permesso di raccogliere in totale 48.787,00 euro. Con tali donazioni, pervenute da privati cittadini ma anche da aziende del territorio, è stato possibile acquistare:

· 20 Caschi respiratori CPAP;

· 350 flaconi di disinfettanti e igienizzanti;

· 2 apparecchiature per il lavaggio e la disinfezione (nello specifico un lavaferri e un lavazoccoli);

· 2 umidificatori per respiratori.

La Fondazione di Comunità di Carmagnola ha inoltre acquistato dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di Carmagnola 450 mascherine FFp3, successivamente donate alle case di riposo presenti sul territorio, così da consentire agli operatori sanitari di lavorare in sicurezza.