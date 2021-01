Gabry Ponte dimesso dalle Molinette: "La peggior settimana della mia vita. Però i medici fanno cose incredibili"

Gabry Ponte è stato dimesso dall'ospedale. Il noto dj e producer torinese era stato ricoverato la settimana scorsa alle Molinette per un problema cardiaco congenito. Nell'occasione aveva scritto un post su Facebook che aveva fatto il pieno di like e ricondivisioni. Tra i commenti, anche quello della sindaca Chiara Appendino (che gli aveva augurato di tornare presto per un concerto live a Torino) e quello del suo "collega" torinese Gigi D'Agostino, altra icona della dance anni 90 e 2000.

"Il noto dj Gabry Ponte è stato operato con successo dal professor Mauro Rinaldi, direttore della cardiochirurgia universitaria - si legge oggi in una nota dell'ospedale - Era affetto da insufficienza mitralica severa. La valvola è stata riparata con un intervento toracoscopico mininvasivo. L'intervento è perfettamente riuscito. Il paziente è stato appena dimesso".

"Con il prof. Rinaldi, primario di Cardiochirurgia. È lui che mi ha 'riparato' il cuore", si legge invece sulla pagina Facebook di Gabry Ponte, che ha postato una foto con il medico. "Lui e la sua equipe fanno cose incredibili ogni giorno. Non avete idea. Voglio ringraziare tanto anche gli anestesisti e poi tutti gli altri medici, gli strumentisti, gli infermieri e gli OSS che lavorano qui in reparto.. Oggi mi dimettono, e si conclude ufficialmente un capitolo che definirei senza troppi dubbi ‘la settimana peggiore della mia vita'. Me ne torno a casa ragazzi. Ci sentiamo presto per un sacco di cose belle".