Grugliasco, donna viene sfregiata al volto da un rapinatore incappucciato

Una donna di 37 anni è stata ferita al volto con un taglierino da un uomo incappucciato, che voleva rapinarla. L'aggressione, su cui indagano i carabinieri, è avvenuta ieri sera in via Martin Luther King, a Grugliasco.

Da un prima ricostruzione dell'accaduto, sembra che l'uomo si sia avvicinato alla vittima intimandole di dargli tutti i soldi e, nonostante la donna non abbia reagito in alcun modo, l'ha sfregiata su entrambe le guance. Poi è fuggito senza aver portato via alcunché. La vittima è stata soccorsa e medicata all'ospedale San Luigi.